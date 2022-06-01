Parker Hannifin Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Parker Hannifin va de $58,808 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $236,175 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Parker Hannifin. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $98.3K
Ingénieur Mécanique
Median $84K
Ingénieur Aérospatial
$112K

Analyste de Données
$79.6K
Scientifique des Données
$236K
Ingénieur Matériel
$138K
Ressources Humaines
$134K
Technologue de l'Information (TI)
$80.4K
Ingénieur Matériaux
$115K
Designer Produit
$152K
Chef de Produit
$147K
Chef de Programme
$118K
Chef de Projet
$77.4K
Ventes
$58.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Parker Hannifin est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $236,175. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Parker Hannifin est de $113,676.

