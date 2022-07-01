Répertoire d'entreprises
Paramount Software Solutions
Paramount Software Solutions Salaires

Le salaire de Paramount Software Solutions va de $139,300 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Paramount Software Solutions. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Chef de Produit
$161K
Ingénieur Logiciel
$139K
Architecte Solutions
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Paramount Software Solutions est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $160,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Paramount Software Solutions est de $139,300.

