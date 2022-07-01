Paramount Software Solutions Salaires

Le salaire de Paramount Software Solutions va de $139,300 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Paramount Software Solutions. Dernière mise à jour : 10/13/2025
