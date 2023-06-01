Répertoire d'entreprises
Parafin
Parafin Salaires

Le salaire de Parafin va de $123,156 en rémunération totale par an pour un Opérations Business dans le bas de la fourchette à $210,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Parafin. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $210K

Ingénieur Logiciel Backend

Opérations Business
$123K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Parafin, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Parafin est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $210,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Parafin est de $166,578.

Autres ressources