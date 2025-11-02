Répertoire d'entreprises
Papaya Global
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Papaya Global Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Poland chez Papaya Global totalise PLN 336K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Papaya Global. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Package Médian
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total par an
PLN 336K
Niveau
L3
Salaire de base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Prime
PLN 0
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Papaya Global?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Papaya Global in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 381,072. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Papaya Global pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Poland est de PLN 336,240.

