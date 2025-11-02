Répertoire d'entreprises
Papaya Global
Papaya Global Succès Client Salaires

La rémunération totale moyenne Succès Client in Israel chez Papaya Global va de ₪180K à ₪256K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Papaya Global. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

₪205K - ₪243K
Israel
Fourchette courante
Fourchette possible
₪180K₪205K₪243K₪256K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Papaya Global?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Succès Client chez Papaya Global in Israel s'élève à une rémunération totale annuelle de ₪255,956. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Papaya Global pour le poste Succès Client in Israel est de ₪180,282.

