Panzura
Panzura Rédacteur Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Technique in Mexico chez Panzura va de MX$374K à MX$533K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Panzura. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

MX$428K - MX$501K
Mexico
Fourchette courante
Fourchette possible
MX$374KMX$428KMX$501KMX$533K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rédacteur Technique chez Panzura in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$10,147,996. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Panzura pour le poste Rédacteur Technique in Mexico est de MXMX$7,112,268.

Autres ressources