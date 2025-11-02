Répertoire d'entreprises
Pandora
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

Pandora Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Denmark chez Pandora va de DKK 874K à DKK 1.22M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Fourchette courante
Fourchette possible
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Architecte Solutions soumissions chez Pandora pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Pandora, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Architecte Solutions offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Pandora in Denmark s'élève à une rémunération totale annuelle de DKK 1,224,157. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pandora pour le poste Architecte Solutions in Denmark est de DKK 874,398.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Pandora

Entreprises similaires

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources