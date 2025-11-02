La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Pandora va de $163K par year pour Software Engineer III à $270K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $195K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora. Dernière mise à jour : 11/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Pandora, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)