La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Panama chez Pandora va de PAB 39.5K à PAB 55.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Fourchette courante
Fourchette possible
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Pandora, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Pandora in Panama s'élève à une rémunération totale annuelle de PAB 55,252. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pandora pour le poste Analyste de Données in Panama est de PAB 39,534.

