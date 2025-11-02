Pandora Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Panama chez Pandora va de PAB 39.5K à PAB 55.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne PAB 42.9K - PAB 51.9K Panama Fourchette courante Fourchette possible PAB 39.5K PAB 42.9K PAB 51.9K PAB 55.3K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Analyste de Données soumissions chez Pandora pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ PAB 57.9K + PAB 88.9K + PAB 20K + PAB 35K + PAB 22K Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Pandora, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 25.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Pandora ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.