Pandora Group
Pandora Group Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Poland chez Pandora Group va de PLN 189K à PLN 265K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pandora Group. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 205K - PLN 238K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 189KPLN 205KPLN 238KPLN 265K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Pandora Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez Pandora Group in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 265,064. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pandora Group pour le poste Analyste de Données in Poland est de PLN 189,332.

