La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Panasonic va de $108K par year pour L1 à $168K par year pour L4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $156K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Panasonic. Dernière mise à jour : 11/3/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre