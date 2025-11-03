Répertoire d'entreprises
Panasonic
La rémunération totale moyenne Chef de Programme in United Kingdom chez Panasonic va de £58.7K à £80.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Panasonic. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

£62.8K - £75.9K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£58.7K£62.8K£75.9K£80.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Panasonic?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Panasonic in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £80,050. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Panasonic pour le poste Chef de Programme in United Kingdom est de £58,657.

