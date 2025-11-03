Répertoire d'entreprises
Palo Alto Networks
La rémunération totale moyenne Rémunération Globale in Netherlands chez Palo Alto Networks va de €83.2K à €116K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Palo Alto Networks. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

€90.2K - €109K
Netherlands
Fourchette courante
Fourchette possible
€83.2K€90.2K€109K€116K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palo Alto Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rémunération Globale chez Palo Alto Networks in Netherlands s'élève à une rémunération totale annuelle de €116,223. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Palo Alto Networks pour le poste Rémunération Globale in Netherlands est de €83,160.

