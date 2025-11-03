Répertoire d'entreprises
Palo Alto Networks
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Palo Alto Networks Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Palo Alto Networks va de $180K par year pour Software Engineer à $684K par year pour Distinguished Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $315K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Palo Alto Networks. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palo Alto Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palo Alto Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Titres inclus

Ingénieur Machine Learning

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur de Fiabilité de Site

Chercheur Scientifique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Palo Alto Networks in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $684,140. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Palo Alto Networks pour le poste Ingénieur Logiciel in United States est de $316,800.

Autres ressources