Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Designer Produit Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Palo Alto Networks. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

CA$389K - CA$451K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Palo Alto Networks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Palo Alto Networks in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$497,301. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Palo Alto Networks pour le poste Designer Produit in Canada est de CA$342,678.

