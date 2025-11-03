Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Ingénieur Chimique in Venezuela chez Paisa va de VES 3.07M à VES 4.29M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Paisa. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

VES 3.33M - VES 4.03M
Venezuela
Fourchette courante
Fourchette possible
VES 3.07MVES 3.33MVES 4.03MVES 4.29M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Paisa?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Chimique chez Paisa in Venezuela s'élève à une rémunération totale annuelle de VES 4,290,450. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Paisa pour le poste Ingénieur Chimique in Venezuela est de VES 3,069,891.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Paisa

