Pagaya
  • Salaires
  • Manager Science des Données

  • Tous les salaires Manager Science des Données

Pagaya Manager Science des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Science des Données in Israel chez Pagaya va de ₪912K à ₪1.27M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pagaya. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$294K - $356K
Israel
Fourchette courante
Fourchette possible
$271K$294K$356K$378K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Pagaya?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Science des Données chez Pagaya in Israel s'élève à une rémunération totale annuelle de ₪1,274,810. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pagaya pour le poste Manager Science des Données in Israel est de ₪912,148.

Autres ressources

