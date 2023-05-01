Répertoire d'entreprises
Outbrain
Outbrain Salaires

Le salaire de Outbrain va de $92,816 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $231,915 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Outbrain. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $110K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $130K
Analyste de Données
$92.8K

Scientifique des Données
$108K
Technologue de l'Information (TI)
$136K
Ventes
$232K
The highest paying role reported at Outbrain is Ventes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

