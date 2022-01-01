OTTO Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de OTTO va de $52,290 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $89,919 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OTTO. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $83.5K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $89.9K
Analyste de Données
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez OTTO est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $89,919. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez OTTO est de $83,510.

