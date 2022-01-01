OTTO Salaires

Le salaire de OTTO va de $52,290 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $89,919 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OTTO . Dernière mise à jour : 9/10/2025