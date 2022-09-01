Otter.ai Salaires

Le salaire de Otter.ai va de $183,600 en rémunération totale par an pour un Designer Graphique dans le bas de la fourchette à $200,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Otter.ai . Dernière mise à jour : 9/10/2025