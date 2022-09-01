Répertoire d'entreprises
Otter.ai
Otter.ai Salaires

Le salaire de Otter.ai va de $183,600 en rémunération totale par an pour un Designer Graphique dans le bas de la fourchette à $200,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Otter.ai. Dernière mise à jour : 9/10/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $201K

Ingénieur Logiciel Backend

Chercheur Scientifique

Designer Graphique
$184K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Otter.ai, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Otter.ai est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $200,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Otter.ai est de $192,050.

