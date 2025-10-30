Répertoire d'entreprises
Orsted
Orsted Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Denmark chez Orsted va de DKK 689K à DKK 1M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Orsted. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

DKK 791K - DKK 902K
Denmark
Fourchette courante
Fourchette possible
DKK 689KDKK 791KDKK 902KDKK 1M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Orsted?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Orsted in Denmark s'élève à une rémunération totale annuelle de DKK 1,003,962. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Orsted pour le poste Architecte Solutions in Denmark est de DKK 689,160.

