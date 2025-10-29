Répertoire d'entreprises
Orsted
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Orsted Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Poland chez Orsted totalise PLN 282K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Orsted. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total par an
PLN 282K
Niveau
L5
Salaire de base
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Prime
PLN 0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Orsted in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 320,208. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Orsted pour le poste Ingénieur Logiciel in Poland est de PLN 235,439.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Orsted

Entreprises similaires

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Apple
  • Flipkart
  • Stripe
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources