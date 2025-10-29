Répertoire d'entreprises
Orsted
Orsted Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données chez Orsted va de MYR 10.9K à MYR 15.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Orsted. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

MYR 11.9K - MYR 13.8K
Malaysia
Fourchette courante
Fourchette possible
MYR 10.9KMYR 11.9KMYR 13.8KMYR 15.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Orsted?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Orsted s'élève à une rémunération totale annuelle de MYR 15,329. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Orsted pour le poste Scientifique des Données est de MYR 10,950.

