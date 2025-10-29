Répertoire d'entreprises
Orsted
Orsted Analyste Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Métier in Poland chez Orsted va de PLN 144K à PLN 201K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Orsted. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 156K - PLN 189K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 144KPLN 156KPLN 189KPLN 201K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Orsted?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez Orsted in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 201,364. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Orsted pour le poste Analyste Métier in Poland est de PLN 144,080.

