Origami Risk Salaires

Le salaire de Origami Risk va de $76,500 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $197,010 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Origami Risk. Dernière mise à jour : 9/17/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $106K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $76.5K
Service Client
$84.6K

Chef de Projet
$100K
Ventes
$86.4K
Ingénieur Commercial
$182K
Manager Ingénierie Logiciel
$197K
FAQ

The highest paying role reported at Origami Risk is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Origami Risk is $100,158.

