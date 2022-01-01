Répertoire d'entreprises
Onfido
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Onfido Salaires

Le salaire de Onfido va de $110,740 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $195,601 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Onfido. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
Median $158K
Ingénieur Logiciel
Median $118K
Service Client
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Manager Science des Données
$196K
Scientifique des Données
$128K
Ventes
$127K
Manager Ingénierie Logiciel
$122K
Chef de Programme Technique
$121K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Onfido, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Onfido est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $195,601. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Onfido est de $124,615.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Onfido

Entreprises similaires

  • Sophos
  • QuantumBlack
  • Quest Software
  • SnapLogic
  • Snyk
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onfido/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.