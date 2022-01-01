Onfido Salaires

Le salaire de Onfido va de $110,740 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $195,601 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Onfido . Dernière mise à jour : 11/28/2025