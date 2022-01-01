Répertoire d'entreprises
OneTrust
OneTrust Salaires

Le salaire de OneTrust va de $11,914 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $323,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OneTrust. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Ingénieur Logiciel
Median $190K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $323K
Designer Produit
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Comptable
$69.7K
Développement Corporate
$232K
Service Client
$117K
Succès Client
$62.5K
Technologue de l'Information (TI)
$72.9K
Consultant en Management
$63.2K
Marketing
$224K
Opérations Marketing
$90.5K
Chef de Projet
Median $135K
Recruteur
$11.9K
Ventes
$159K
Ingénieur Commercial
$121K
Gestionnaire Comptes Techniques
$97.5K
Chef de Programme Technique
$112K
Capital-Risqueur
$62.3K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez OneTrust, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez OneTrust est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $323,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez OneTrust est de $106,218.

