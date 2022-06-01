OneSpan Salaires

Le salaire de OneSpan va de $74,304 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $114,192 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OneSpan . Dernière mise à jour : 11/28/2025