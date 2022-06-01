OneSpan Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de OneSpan va de $74,304 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $114,192 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OneSpan. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Ingénieur Logiciel
Median $74.3K
Manager Ingénierie Logiciel
$114K
Architecte Solutions
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez OneSpan est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $114,192. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez OneSpan est de $113,776.

