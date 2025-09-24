Répertoire d'entreprises
OneMarketData
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Recruteur

  • Tous les salaires Recruteur

OneMarketData Recruteur Salaires

La rémunération totale moyenne Recruteur in Armenia chez OneMarketData va de AMD 5.5M à AMD 7.53M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de OneMarketData. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

AMD 5.95M - AMD 7.07M
Armenia
Fourchette courante
Fourchette possible
AMD 5.5MAMD 5.95MAMD 7.07MAMD 7.53M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Recruteur soumissions chez OneMarketData pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

AMD 61.98M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez OneMarketData?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Recruteur offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Recruteur at OneMarketData in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 7,525,284. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMarketData for the Recruteur role in Armenia is AMD 5,496,729.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour OneMarketData

Entreprises similaires

  • Coinbase
  • Flipkart
  • Tesla
  • Intuit
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources