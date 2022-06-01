OneMagnify Salaires

Le salaire de OneMagnify va de $69,650 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $115,000 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OneMagnify . Dernière mise à jour : 11/28/2025