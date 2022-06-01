OneMagnify Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de OneMagnify va de $69,650 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $115,000 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de OneMagnify. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Scientifique des Données
Median $115K
Analyste Métier
$106K
Analyste de Données
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Logiciel
$106K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez OneMagnify est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $115,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez OneMagnify est de $106,149.

Autres ressources

