Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Salaires

La fourchette de salaires de Omnicom Media Group va de $44,100 en rémunération totale par an pour un Marketing in United States au bas de l'échelle à $115,280 pour un Architecte de solutions in United Kingdom au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Omnicom Media Group. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Rédacteur publicitaire
$63.2K
Data Scientist
$64.4K
Marketing
$44.1K

Ventes
$48.5K
Architecte de solutions
$115K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Omnicom Media Group est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $115,280. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Omnicom Media Group est de $63,230.

