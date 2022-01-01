Omnicell Salaires

Répertoire des entreprises
Omnicell
La fourchette de salaires de Omnicell va de $48,108 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $278,600 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Omnicell. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $135K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $48.1K
Analyste commercial
$108K

Technologue en informatique
$279K
Ingénieur mécanique
$79.6K
Designer de produits
$145K
Recruteur
$122K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$203K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Omnicell est Technologue en informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $278,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Omnicell est de $128,700.

