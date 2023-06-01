Répertoire des entreprises
Omneky
    • À propos

    Omneky uses advanced deep learning to personalize advertising creative for digital channels. Their machine learning algorithms analyze customer preferences to generate ads that drive engagement.

    omneky.com
    Site web
    2018
    Année de création
    64
    # d'employés
    $10M-$50M
    Revenus estimés
    Siège social

