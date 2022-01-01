Répertoire des entreprises
Omio
Omio Salaires

La fourchette de salaires de Omio va de $62,896 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $135,567 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Omio. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $62.9K
Analyste de données
$71.4K
Responsable en science des données
$107K

Chef de produit
$136K
Recruteur
$68K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$102K
FAQ

The highest paying role reported at Omio is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,567. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omio is $86,813.

