Omega Healthcare Salaires

La fourchette de salaires de Omega Healthcare va de $2,229 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $16,535 pour un Designer graphique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Omega Healthcare. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Service client
$2.3K
Designer graphique
$16.5K
Ressources humaines
$2.2K

Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Omega Healthcare est Designer graphique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $16,535. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Omega Healthcare est de $2,270.

