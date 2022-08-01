Omega Healthcare Salaires

La fourchette de salaires de Omega Healthcare va de $2,229 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $16,535 pour un Designer graphique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Omega Healthcare . Dernière mise à jour : 8/11/2025