Répertoire des entreprises
Omaze
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise
Meilleurs aperçus
  • Contribuez quelque chose d'unique sur Omaze qui pourrait être utile pour d'autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    Site web
    2012
    Année de création
    210
    # d'employés
    $10M-$50M
    Revenus estimés
    Siège social

    Recevez des salaires vérifiés dans votre boîte mail

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des compensations par e-mail. En savoir plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois en vedette

      Aucun emploi en vedette trouvé pour Omaze

    Entreprises connexes

    • GoFundMe
    • Teachable
    • Offerpad
    • Credible
    • Postmates
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources