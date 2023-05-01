OM1 Salaires

La fourchette de salaires de OM1 va de $140,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $172,860 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de OM1 . Dernière mise à jour : 8/11/2025