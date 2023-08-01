Olympus Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Olympus va de $54,150 en rémunération totale par an pour un Ingénieur en matériel informatique au bas de l'échelle à $188,438 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Olympus. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $130K
Comptable
$72.4K
Ingénieur biomédical
$99.5K

Analyste de données
$104K
Ingénieur en matériel informatique
$54.2K
Marketing
$180K
Ingénieur mécanique
$97.5K
Designer de produits
$188K
Chef de produit
$93.6K
Ventes
$157K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Olympus est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $188,438. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Olympus est de $101,696.

