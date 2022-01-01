Répertoire d'entreprises
Okta
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Okta Salaires

Le salaire de Okta va de $66,000 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $868,333 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Okta. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 1 $173K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $221K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Fiabilité de Site

Manager Ingénierie Logiciel
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Chef de Produit
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Gestionnaire Marketing Produit

Ingénieur Commercial
Median $220K
Ventes
Median $195K
Architecte Solutions
Median $213K

Cloud Security Architect

Chef de Programme Technique
Median $220K
Designer Produit
Median $143K

Designer UX

Information Technologist (IT)
Median $185K
Opérations Business
Median $240K
Analyste Business
Median $257K
Service Client
Median $150K
Chef de Programme
Median $249K
Recruteur
Median $166K
Assistant Administratif
Median $66K
Comptable
$310K

Technical Accountant

Manager Opérations Business
$210K
Développement Commercial
$76.5K
Directeur de Cabinet
$169K
Succès Client
$149K
Analyste de Données
$213K
Scientifique des Données
$206K
Analyste Financier
$221K
Ressources Humaines
$184K
Juridique
$214K
Chef de Projet
$149K
Cybersecurity Analyst
$145K
Technical Account Manager
$141K
Rédacteur Technique
Median $144K
Chercheur UX
$269K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33.4%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Okta, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.4% s'acquiert dans le 1st-AN (33.40% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

No cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Okta, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

No cliff

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Okta est Manager Ingénierie Logiciel at the Sr. Director level avec une rémunération totale annuelle de $868,333. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Okta est de $216,781.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Okta

Entreprises similaires

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources