Nuro
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur de Fiabilité de Site

Nuro Ingénieur de Fiabilité de Site Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur de Fiabilité de Site in United States chez Nuro totalise $264K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Nuro. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Package Médian
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Total par an
$264K
Niveau
L4
Salaire de base
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Prime
$20.5K
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Nuro?
Logo de Nuro

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Nuro, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur de Fiabilité de Site chez Nuro in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $332,070. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nuro pour le poste Ingénieur de Fiabilité de Site in United States est de $302,084.

Autres ressources