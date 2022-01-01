Novetta Salaires

Le salaire de Novetta va de $107,100 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $174,125 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Novetta . Dernière mise à jour : 11/28/2025