Novartis
Novartis Salaires

Le salaire de Novartis va de $2,460 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $540,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Novartis. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Scientifique des Données
Median $150K
Analyste de Données
Median $10.1K
Ingénieur Logiciel
Median $125K

Manager Science des Données
Median $31.5K
Développement Commercial
Median $540K
Architecte Solutions
Median $79.4K
Ingénieur Mécanique
Median $100K
Comptable
$2.5K
Assistant Administratif
$14.7K
Ingénieur Biomédical
$229K
Opérations Business
$24.4K
Manager Opérations Business
$269K
Analyste Business
$75.3K
Service Client
$79.6K
Analyste Financier
$122K
Ressources Humaines
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Consultant en Management
$281K
Opérations Marketing
$26.8K
Manager Design Produit
$64.3K
Chef de Produit
$94.7K
Chef de Programme
$125K
Chef de Projet
$24.9K
Ventes
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Manager Ingénierie Logiciel
$163K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Novartis est Développement Commercial avec une rémunération totale annuelle de $540,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Novartis est de $97,354.

Autres ressources