Novant Health
Novant Health Salaires

Le salaire de Novant Health va de $44,845 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $148,852 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Novant Health. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Service Client
$46.4K
Scientifique des Données
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Novant Health est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $148,852. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Novant Health est de $46,365.

