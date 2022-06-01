Novant Health Salaires

Le salaire de Novant Health va de $44,845 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $148,852 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Novant Health . Dernière mise à jour : 10/23/2025