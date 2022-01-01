Répertoire d'entreprises
Nova Credit
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Nova Credit Salaires

Le salaire de Nova Credit va de $110,550 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $174,125 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nova Credit. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $135K
Scientifique des Données
$113K
Juridique
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Marketing
$156K
Chef de Produit
$174K
Recruteur
$111K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Nova Credit est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $174,125. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Nova Credit est de $138,784.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Nova Credit

Entreprises similaires

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources