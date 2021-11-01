NOV Salaires

Répertoire d'entreprises
NOV
Le salaire de NOV va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $208,035 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NOV. Dernière mise à jour : 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Scientifique des Données
Median $82.5K
Ingénieur Logiciel
Median $94.5K
Architecte Solutions
Median $149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Développement Commercial
$191K
Opérations Service Client
$50.3K
Manager Science des Données
$208K
Designer Produit
$109K
Chef de Produit
$136K
Chef de Projet
$96.9K
Ingénieur Commercial
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NOV est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $208,035. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NOV est de $109,450.

