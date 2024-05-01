Nous Salaires

Le salaire de Nous va de $14,634 en rémunération totale par an pour un Développement Commercial dans le bas de la fourchette à $96,515 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Nous . Dernière mise à jour : 10/23/2025