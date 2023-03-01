Notable Health Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Notable Health va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $280,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Notable Health. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Ingénieur Logiciel
Median $150K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $280K
Analyste de Données
$109K

Marketing
$171K
Chef de Produit
$151K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Notable Health est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $280,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Notable Health est de $150,750.

