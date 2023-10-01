Répertoire d'entreprises
NOS Salaires

Le salaire de NOS va de $23,736 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $58,309 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NOS. Dernière mise à jour : 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Analyste de Données
$23.7K
Chef de Produit
$49.3K
Chef de Projet
$28.2K

Ingénieur Commercial
$30.5K
Ingénieur Logiciel
$58.3K
Architecte Solutions
$55.8K
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NOS est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $58,309. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NOS est de $39,899.

