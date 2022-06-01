Norwegian Cruise Line Salaires

Le salaire de Norwegian Cruise Line va de $78,400 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $142,035 pour un Analyste Cybersécurité dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Norwegian Cruise Line . Dernière mise à jour : 11/28/2025