NortonLifeLock
NortonLifeLock Salaires

Le salaire de NortonLifeLock va de $21,883 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $273,360 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NortonLifeLock. Dernière mise à jour : 10/23/2025

Ingénieur Logiciel
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $200K
Analyste Business
$157K

Développement Commercial
$159K
Service Client
$194K
Manager Science des Données
$233K
Scientifique des Données
$71.8K
Analyste Financier
$141K
Marketing
$189K
Opérations Marketing
$85.4K
Designer Produit
Median $109K
Chef de Programme
$273K
Chef de Projet
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$152K
Architecte Solutions
$239K
Chef de Programme Technique
$209K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

30%

AN 1

30%

AN 2

40%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez NortonLifeLock, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 30% s'acquiert dans le 1st-AN (30.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 2nd-AN (30.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 3rd-AN (40.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez NortonLifeLock est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $273,360. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NortonLifeLock est de $154,087.

