NortonLifeLock Salaires

Le salaire de NortonLifeLock va de $21,883 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $273,360 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de NortonLifeLock . Dernière mise à jour : 10/23/2025